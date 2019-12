Oficial: Juan Agudelo es nuevo delantero de Inter Miami

Juan Agudelo, delantero de 27 años, se acaba de convertir en el último refuerzo de Inter Miami.

El ex jugador de New England Revolution se transformó en el tercer delantero de Inter Miami, tras las contrataciones de Julián Carranza y Jerome Kiesewetter. El delantero nacido en Colombia llega a cambio de una elección en el tercer round del SuperDraft MLS 2021.

"Juan tiene muchos años de experiencia tanto dentro como fuera de MLS y todavía tiene mucho por ofrecer", dijo el director deportivo Paul McDonough. "Ha demostrado que es un jugador muy talentoso y nos dará profundidad en ataque".

Agudelo debutó en la MLS con New York Red Bulls en 2010 con 18 años tras estar en la academia del club y fue parte del equipo hasta 2012, cuando se unió a Chivas USA. Tras dos temporadas en el equipo basado en Los Ángeles que ya no existe, llegó a New England.

Luego de seis meses, fue cedido a préstamo a Stoke City, equipo con cual nunca pudo jugar tras no poder obtener un permiso de trabajo en Inglaterra. También fue cedido al FC Utrecht de Holanda, donde jugó 14 partidos y logró anotar 3 goles en la Eredivisie.

En 2015 volvio a New England Revolution, donde permaneció hasta el fin de la temporada 2019. En total, el delantero registró 160 partidos y anotó 41 goles con el conjunto de Boston. También fue convocado a la selección de Estados Unidos en 2010 por primera vez en un partido ante Sudáfrica, y logró anotar 3 goles en 28 apariciones con la selección estadounidense.

Agudelo es un delantero que puede jugar como punta o extremo por ambos lados. Se convertiría en el tercer delantero de Inter Miami, tras las contrataciones de Julián Carranza y Jerome Kiesewetter.

Inter Miami sigue sin director técnico, aunque esta semana varios reportes han indicado que el uruguayo y ex entrenador de Pachuca y Monterrey, Diego Alonso, se convertirá en el primer director técnico de Inter Miami en los próximos días. Inter Miami debutará en la Major League Soccer el 1 de marzo ante LAFC en Banc of California Stadium.

