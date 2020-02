Carlos Salcedo se metió de lleno en la polémica cuando en la visita de Tigres a Alianza por Concachampions había sido acusado por discriminación.

Los medios informaron que el defensa del club felino había llamado "muerto de hambre" a Oswaldo Blanco, jugador del conjunto de El Salvador.

Sin embargo, si bien el atacante del club salvadoreño salió a desmentir aseguró que hubo un cruce de palabras con el mexicano, negó que haya existido el comentario que tanto repercutió.

"Los medios inflan mucho las cosas, en realidad no me dijo lo que se dijo. Sí me dijo algo, pero no fue cómo se dijo. Se habló mucho de él, pero no fue así", comentó en rueda de prensa.

Este miércoles, ambos jugadores se volverán a ver las caras en la revancha de los octavos de final.

