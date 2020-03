Pachuca dice que quieren volver a contar con Víctor Guzmán

Víctor Guzmán continúa a la espera de que se resuelva la contra pruebe de su dopaje positivo que salió en enero pasado lo que lo llevó a abandonar a Chivas y regresar a Pachuca.



A pesar de que se encuentra inhabilitado para jugar, desde la institución Tuza señalan que lo siguen apoyando y que le gustaría volver a contar con él.



“Tenemos que resolverlo llegado el momento, pero yo desde la parte deportiva, porque se me juzga fuertemente de las altas y salidas que muchas veces obedecen a temas financieros, desde la parte deportiva me encantaría que regresara con nosotros”, expresó Marcos Garcé, director deportivo de Pachuca, a TUDN quien no habló mucho más sobre el caso del futbolista.



Según la cadena deportiva, la actitud del directivo se debe a que por recomendación de los abogados que manejan el caso de Guzmán se le dijo que no emitan opinión respecto a su problema.



“Nosotros le hemos querido dar un apoyo total y en estos momentos la mejor manera de apoyarlo es esperar”, finalizó Marcos Garcé sobre el tema.



Cabe recordar que Pachuca le sigue pagando un sueldo de 200 mil pesos y además lo ayuda para que mantenga su estado físico.

Lee También