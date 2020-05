Paco Jeméz: De casi irse a las manos a darse "72 abrazos y 27 besos" con el director deportivo del Rayo Vallecano

Tensión máxima en el Rayo Vallecano. El club ha sido noticia en las últimas horas por la decisión de los futbolistas de no asistir a los entrenamientos porque continúan sujetos a un ERTE. Esta es la situación de los jugadores, ya que tanto Paco Jémez como su cuerpo técnico han salido del Expediente de Regulación de Empleo Temporal.

El conflicto sucedió cerca de las 10 y cuarto de la mañana de este martes 19 de mayo, el ahora director deportivo del conjunto vallecano, David Cobeño, apareció en la ciudad deportiva del Rayo y fue directamente a hablar con Paco Jémez. El ex director técnico del Cruz Azul le dijo que estaba harto de que le faltasen al respeto.

Paco durante su paso por Cruz Azul, junto a Ángel Mena.

A continuación, tal y como captaron las cámaras de Deportes Cuatro, tanto Jémez como Cobeño se metieron en el interior de las instalaciones para continuar con la conversación. Fue después de esto cuando para el mismo medio de comunicación, el técnico rayista confirmó que no había ningún problema.

"No es nada que no puedan resolver dos amigos. He subido arriba y hemos charlado un rato. Nos hemos pegado 72 abrazos y 27 besos", ha asegurado Paco Jémez después de que saliesen a la luz las imágenes de su enfrentamiento con David Cobeño, en las que se les puede ver a ambos gritando y empujándose. "¡Que no me toques, Paco!", le llegó a decir el exfutbolista.

Jémez ha afirmado ante las cámaras de Deportes Cuatro que "todo lo provoca la situación" que está atravesando el país. "Estamos todos muy alterados", ha continuado el entrenador. "Nos llevamos muy bien aunque a veces tengamos nuestros enganchones como todo el mundo", sentenció.

