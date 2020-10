Paulo da Silva no se fue de Toluca por pedido de Hernán Cristante

Cuando Paulo da Silva se fue de Toluca en 2017 se puso en duda su relación con Hernán Cristante. De hecho, en una entrevista exclusiva con Bolavip que se realizó meses atrás, el propio futbolista argumentó que tuvo que emigrar a Paraguay por determinación expresa del exportero de la institución mexiquense.

"No me iba a tener en cuenta y por eso vine a Libertad. La verdad, me dolió porque llevaba mucho tiempo en el club, pero al final entendí porque él tenía que tomar decisiones. Libertad será mi último equipo donde pueda jugar, seguramente", confirmó el zaguero central guaraní en una plática telefónica.

Pero después de varios años, el entrenador que ahora se encuentra libre dio su versión sobre los hechos. "Yo hablé con Paulo terminando el torneo. Le mostré qué era lo que había que hacer, le dije que teníamos que equilibrar las formas, adaptarnos a ciertos entrenamientos y no volvernos locos con hacerlo al 100%", argumentó el timonel argentino durante una charla con De Primera Intención.

���� Nuestro vicepresidente ejecutivo Francisco Suinaga, habló con los medios del caso Paulo Da Silva (video: @laaficion ) pic.twitter.com/30nMqwDrg2 — Toluca FC (@TolucaFC) June 7, 2017

"Él me dijo que tenía que renovar contrato, yo hablo con Jaime León y me dice 'sí, estamos evaluando el tema de Paulo'. Cuando llegué al draft, con la idea de que iba a continuar, me dijeron que no lo iban a renovar", explicó Hernán Cristante, dejando en claro que la determinación fue de la directiva del club.

Para el histórico de los Diablos Rojos fue una situación incómoda, y hasta se animó a comparar ese asunto con todo lo que se malinterpretó sobre la salida de otro referente: "Yo le tuve que avisar por teléfono, él estaba en la playa con la familia. No le renovaron, así fue. Esto es como lo de Rubens Sambueza, que se dice que se fue porque se peleó conmigo. Tal vez fue por mí, no digo que no, pero pelearnos no".

Lee También