Paulo da Silva: su paso por Toluca, su salida y su deseo de regresar con otro rol

Aunque ahora le cueste hasta calificar para las Liguillas, no caben dudas de que Toluca es uno de los equipos más importantes de toda la Liga MX. Sin ir más lejos, durante la primera década del siglo XI supo demostrar todo su poderío consiguiendo los títulos del 2000, 2002, 2005, 2008 y 2010, que justamente es el último trofeo oficial que se adjudicó la institución hasta el momento.

Esos planteles de los Diablos Rojos se caracterizaban por tener grandes figuras. Y allí estaba Paulo da Silva, quien en infinidad de juegos cargó con la responsabilidad de llevar la cinta de capitán y se ganó a los aficionados por aportar su granito de arena para dar tres vueltas olímpicas de todas las mencionadas.

En diálogo exclusivo con Bolavip, el ahora defensa central de Libertad de Paraguay recordó su estadía con los Choriceros, como también su dolorosa salida en 2017, y se ilusionó con la posibilidad de tener revancha en el club, no como futbolista pero sí bajo otro rol después de su retiro de la actividad profesional.

- ¿Recuerdas cómo se dio la oportunidad de fichar por Toluca? ¿Cómo llegó la oferta?

- Nosotros vamos a hacer una gira con la Selección ante Portugal y mi compañero era José Saturnino Cardozo, que era el referente máximo de Toluca. Y ahí él me dijo que necesitaban un central, y me preguntó si tenía ganas de ir a jugar a México. Obviamente le dije que sí y la verdad se dio todo muy rápido.

- ¿Cómo era compartir vestidor con estrellas como Hernán Cristante, Sinha, Vicente Sánchez, Edgar Dueñas, José Saturnino Cardozo, entre otros?

- Me facilitó el hecho de llegar a un equipo armado y plagado de figuras. Siempre tenía el acompañamiento de José. Me sentí muy querido, muy protegido, muy valorado. Y le saqué el máximo provecho a ello.

- ¿Tu primera etapa con Toluca fue la más gloriosa de tu carrera? Más allá de los títulos, tuviste la oportunidad de dar un gran salto a la Premier League.

(Foto: JAM MEDIA)

- Yo creo que fue la mejor época. Aparte de los éxitos, me dio la posibilidad de llegar a Inglaterra. Aproveché muchísimo y la verdad feliz, porque conseguí títulos y una transferencia a los 29 años que no se da todos los días.

- ¿Por qué después de tu paso por Real Zaragoza vas al Pachuca y no a Toluca?

- Era Pachuca el que me quería. Después de estar un año ahí, José Saturnino Cardozo volvió al equipo como entrenador y me solicitó. Si bien no conseguí el título, llegamos a varias semifinales y la verdad me sentí feliz. Las segundas vueltas nunca son buenas y en mi caso sí, lo disfruté muchísimo.

- ¿Tuviste la oportunidad de jugar en otro equipo de México?

(Foto: Getty Images)

- Tuve muchísimas ofertas en mi época en Toluca. Tuve a varios equipos pero obviamente que estaba bien y la directiva tampoco quería venderme.

- ¿Por qué tomaste la decisión de ir a Libertad y no pudiste retirarte en Toluca?

- Lo que pasa es que en Toluca no me renovaron el contrato. Hernán Cristante no me iba a tener en cuenta y por eso vine a Libertad. La verdad, me dolió porque lleva mucho tiempo en el club pero al final entendí porque él tenía que tomar decisiones. Libertad será mi último equipo donde pueda jugar seguramente.

- ¿Te gusta el Toluca de José Manuel de la Torre?

- La liga se volvió más competitiva y hay equipos que se reforzaron muy bien. Toluca tiene buen equipo pero le va a costar porque tiene que ensamblarse y conocerse. Chepo es un técnico ganador y espero que levante. Desgraciadamente lo vimos de media tabla para abajo pero es un club importante de México.

- ¿Cómo evalúas la tarea de los defensas central de este Toluca?

(Foto: Getty Images)

- Veo muchas críticas pero yo no creo que esté mal confeccionada. Es difícil jugar a las 12 del mediodía ahí. La mayoría de los equipos se repliegan y tienes que salir a buscar, así sufre la defensa. Seguramente se van a componer otra vez, es una institución ganadora y va a volver a ser un equipo temido.

- ¿Cómo ves a Sinha en su nuevo cargo de director deportivo?

- Me parece que es la persona ideal para estar a cargo, por el conocimiento, el aprecio que tiene a ese equipo, porque la verdad es una persona derecha que no le debe nada a nadie, una persona que todo lo que logró lo hizo con sacrificio. Seguramente va a querer que la institución tenga el mismo pensamiento ganador que él tiene.

- Ya has recomendado a Bruno Valdez a los Diablos Rojos, ¿lo hiciste con otros futbolistas?

- Fue cuando estaba en Cerro Porteño y yo en Toluca, pero no se pudo hacer. Después suelo hablar con Caros Morales y Sinha, siempre les pasé algunos nombre, no porque me pidieran sino porque si necesitaran reforzar cierta posición acá el futbolista paraguayo ha crecido mucho. Por respeto prefiero no dar los nombres.

- ¿Crees que el regreso de Fernando Uribe sería una gran incorporación?

- La verdad que sí. Fernando fue un jugador muy entregado. La afición en principio le era un poco indiferente, o a veces lo silbaban, pero fue un extraordinario delantero, un goleador nato, exquisito. Me gustaría que pudiera regresar.

- ¿Qué consejo le darías a Leonardo Fernández ahora que está entre Tigres y Toluca?

- Yo creo que tiene que quedarse. Toluca es un equipo grande, importante, que se va a reforzar para buscar un campeonato. Igual no es una mala opción ir a Tigres, pero es empezar de cero. Ahí ya está acomodado, la gente lo quiere y la directiva lo valora, encima es titular indiscutible.

- ¿Te gustaría retornar a Toluca en un futuro? Quizás, con un cargo directivo.

(Foto: Getty Images)

- Siempre al lugar donde me trataron bien me gustaría volver. Como futbolista es casi imposible porque estoy en Libertad y bien. Me gustaría ir para trabajar u ocupar un cargo, o al menor ir a ver un partido. La verdad, la afición me reconoce en todo momento y desgraciadamente no me pude despedir de ellos.

