Pável Pardo reveló que rechazó propuestas para trabajar como directivo en el Tri

Es todo un interrogante qué aspiraciones y motivaciones tienen los futbolistas cuando finalizan su carrera, que se da a una edad mucho más temprana que la enorme mayoría de las otras profesiones.

Pável Pardo tuvo la posibilidad de ejercer en la directiva de la Selección mexicana. Sin embargo, rechazó la propuesta.

PÁVEL PARDO RECHAZÓ UN PUESTO DIRECTIVO EN SELECCIÓN MEXICANA #LUPenCasa El exfutbolista del América y Stuttgart, entre otros, le reveló a @GusMenFox por qué le dijo que no a la oferta del Tri https://t.co/M7XvTC4lZZ pic.twitter.com/59LrUHn7Zd — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 8, 2020

"Cuando tuve las ofertas estaba viviendo en Miami. Era una posición familiar donde era distinto, hoy he regresado a vivir a Guadalajara. Las situaciones cambian", confesó el ex-jugador en charlas con 'Fox Sports'.

"Esas son las razones por las cuales no acepte en su momento estos cargos, esa es una realidad. Obviamente uno sueña con ese puesto, que es ser director deportivo o entrenador", aseguró El Bebé.

Con algo de amargura, el internacional con México en 145 partidos reveló que no volvió a recibir ningún pedido: "Solamente me he dedicado a esta parte de representación de jugadores".

¿Te hubiese gustado como directivo?

Lee También