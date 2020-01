Pol Fernández viajó a Argentina y confesó por qué salió de Cruz Azul

Tras esperar oportunidades durante el Apertura 2019 de la Liga MX al mando de Robert Dante Siboldi, como también de Pedro Caixinha, Guillermo Fernández viajó a Buenos Aires para sumarse a Boca Juniors.

El centrocampista ofensivo no estaba en los planes de Cruz Azul para el Clausura 2020 y decidió tomar la oferta que se le presentó en las últimas semanas para volver al club que lo vio nacer.

Este lunes dejó CDMX y en el aeropuerto lanzó algunas frases que revelaron el por qué de su salida de La Máquina antes de iniciarse un nuevo certamen local.

"Vine con mucha ilusión pero no jugué lo que quería. Me toca volver a mi país. Espero ir a Argentina, jugar bien y estar a la altura de un club como es Boca Juniors", expresó Pol en entrevista con ESPN.

Sin embargo, y a pesar de que volvió a remarcar la situación de la falta de ritmo, hizo hincapié en un tema personal: "No encontré la continuidad que quería, cuando me empecé a sentir bien tuve una lesión que me dejó mes y medio fuera de las canchas. Tuve minutos, no los que quería. Es una decisión familiar".

