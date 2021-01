Ojo, Cruz Azul: River acelera por Guillermo Pol Fernández

Guillermo Pol Fernández es un futbolista que está atravesando un mercado de fichajes donde el destino lo puede encontrar en cualquier sitio. En primera instancia no iba a ser tenido en cuenta por Cruz Azul, algo que Juan Reynoso negó rotundamente y aclaró que quiere quedárselo para el Guard1anes 2021.

"Muchas cosas son trascendidos y, terminado el entrenamiento de ayer, yo hablé con Pol. Hoy volví a hablar y siempre el mensaje ha sido claro. Él quiere quedarse, quiere competir, quiere pagar esa deuda de su etapa anterior en Cruz Azul y eso lo demuestra en el minuto a minuto. Puede ser muy importante, es un tipo muy imponente y puede sumar muchas cosas", afirmó el entrenador de La Máquina. No obstante, un nuevo club quiere sus servicios.

El primero fue Racing Club, equipo por donde pasó Fernández en el pasado, y hasta se había afirmado que Antonio Pizzi, entrenador, ya había dialogado con el futbolista. Cuando parecía que Pol había desmentido todo con una imagen en su cuenta de Instagram, apareció el River de Marcelo Gallardo.

River quiere Pol Fernández

De acuerdo a la información de Sebastián Srur, River Plate quiere y va por Guillermo Fernández. Sin dudas, una noticia que desde La Máquina no querían escuchar, ya que se trata de un equipo que constantemente pelea competencias internacionales y tiene en su mando a Gallardo. No obstante, no será sencilla su salida.

Pol tiene contrato por dos años más en Cruz Azul, hasta fines del 2022 y, además, su salida solamente podría darse si se pagan 4 millones de dólares. Claramente, no es un dinero que el conjunto de Núñez tiene en estos momentos y que harían muy difícil su salida.

