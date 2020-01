En la noche de ayer, Puebla cayó derrotado ante Querétaro en condición de local y no pudo subirse a la punta del campeonato.

Alejandro Tabo vio la roja directa a los 25 minutos del segundo tiempo y dejó prácticamente sin opciones a la Franja de igualar el encuentro.

Por esa razón, Juan Reynoso no se fue para nada contento con el arbitraje y lo dejó muy en claro en su conferencia de prensa post partido.

El VAR dice que siempre no �� https://t.co/zZGFwdhyhW — Club Puebla�� (@ClubPueblaMX) January 25, 2020

"En situaciones te hacen pensar mal, no queremos caer en dudar de la honestidad de la gente, me llama la atención que ante algunas playeras de alguna coyuntura revisan sí o sí", señaló el entrenador.

Más adelante apuntó: "No nos vamos a escudar en el tema del arbitraje, no fue un gran partido, errores defensivos y en el último tercio nos faltó esa claridad, queda ese sin sabor, la jugada previa a la expulsión de Tabó, hay un penal, la última jugada se cobra penal y no hay repetición, para algunos el VAR es beneficioso y para otros no".

