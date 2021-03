Cómo, cuándo y dónde ver el Preolímpico de Concacaf

Ocho selecciones masculinas sub-23 inician el Preolímpico este 18 de marzo con el objetivo de clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La Clasificatoria Olímpica Masculina de Concacaf fue inicialmente programada para marzo de 2020, pero debido a la pandemia y el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio, ha sido reprogramada para 2021.

¿Dónde se llevará a cabo el Preolímpico?

El Preolímpico se jugará en Guadalajara, Jalisco, México. Sus sedes serán el Estadio Akron de Chivas y el Jalisco, de Atlas.

¿Cuándo inicia el Preolímpico Concacaf 2021 y dónde se juega?

Iniciará el 18 de marzo del 2021 y finalizará el 30 del mismo mes.

¿Cómo están conformados los grupos?

Grupo A: Costa Rica, República Dominicana, México y Estados Unidos

Grupo B: Canadá, El Salvador, Haití, Honduras

¿Cuántos equipos califican a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 del Preolímpico Concacaf?

La Concacaf otorga dos plazas para acceder a los Juegos Olímpicos. De esta manera, el ganador y el segundo lugar serán los equipos clasificados.

Calendario completo de los juegos del Preolímpico Concacaf 2021:

Fase de Grupos



Jueves, 18 de marzo - Estadio Jalisco

15:30 CDMX - Estados Unidos vs Costa Rica

18:00 CDMX - México vs República Dominicana



Viernes, 19 de marzo - Estadio Jalisco

13:30 CDMX - Honduras vs Haití

16:00 CDMX - Canadá vs El Salvador



Domingo, 21 de marzo - Estadio Akron

17:00 CDMX - República Dominicana vs Estados Unidos

19:30 CDMX - Costa Rica vs México



Lunes, 22 de marzo - Estadio Akron

16:00 CDMX - Haití vs Canadá

18:30 CDMX - El Salvador vs Honduras



Miércoles, 24 de marzo - Estadio Jalisco

17:00 CDMX - Costa Rica vs República Dominicana

19:30 CDMX - México vs Estados Unidos



Jueves, 25 de marzo - Estadio Jalisco

17:30 CDMX - El Salvador vs Haití

20:30 CDMX - Honduras vs Canadá



Semifinales



Domingo 28 de marzo - Estadio Jalisco

16:00 CDMX - 1B vs 2A

19:00 CDMX - 1A vs 2B



Final



Martes 30 de marzo - Estadio Akron

19:00 CDMX - Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2

Transmisión: ¿cómo ver EN VIVO los partidos del Preolímpico?

Todos los partidos estarán ampliamente disponibles para que los aficionados de la región los sigan y disfruten en vivo a través de los socios de televisión de la Confederación, incluyendo Fox Sports (Estados Unidos), TUDN (México y Estados Unidos), One Soccer (Canadá), Flow Sports (Caribe), Teletica y Repretel (Costa Rica), TCS (El Salvador), Televicentro (Honduras) y otros socios locales.

Los partidos también estarán disponibles en la Aplicación Oficial de Concacaf (sujeto a restricciones de territorio). La aplicación móvil gratuita está disponible en las tiendas Apple y Google Play.

