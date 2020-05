¿Puede ir al América? Miguel Herrera reveló interés por Víctor Guzmán

Víctor Guzmán es uno de los nombres que más repercusión ha generado en la última temporada, debido a sus grandes actuaciones con Pachuca en el Clausura 2019 y por dar positivo en un control antidoping realizado en enero del presente año.

El Pocho, perteneciente a Chivas, despierte el interés de otro de los "grandes" del futbol mexicano. Miguel Herrera, entrenador del América, se muuestra encantado con las condiciones técnicas e incluso admite que le hubiera gustado dirigirlo en las Águilas. Sin embargo, el costo de la ficha del jugador era demasiado alto.

Víctor Guzmán se abraza con Rubens Sambueza en Pachuca.

"A mí siempre me gustó Pocho Guzmán. Alguna vez preeguntamos al Pachuca sobre su situación, pero nos sacaron corriendo con el precio, era una ocura. Santiago Baños nos dijo que no había manera, por lo que no insistimos más", reveló el Piojo, en diálogo con Unanimo Deportes.

A su vez, el timonel descartó definitivamente la llegada del mediocampista a Coapa: "Hace tiempo que el jugador atraviesa la situación del control antidoping, donde todavía no sale la resolución y no está absuelto de la acusación, por lo que tampoco no está en nuestros planes".

¿Dónde estará su futuro? Chivas es el club que es dueño de la totalidad de su pase y según rumores que corren en Guadalajara, Ricardo Peláez, director deportivo del Rebaño, pretende que el hombre de 25 años continúe ligado al Rojiblanco para el Apertura 2020.

Lee También