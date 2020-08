"Pumas es una silla eléctrica": la polémica frase de Andrés Lillini

Andrés Lillini está en una posición que no se imaginaba hace poco más de un mes. La salida de Míchel González hizo que se tomen medidas apresuradas, pero no por eso poco efectivas. En su mandato en Pumas UNAM, Lillini ha cumplido las expectativas, aunque es consciente que debe responder jornada a jornada.

El entrenador dialogó con ESPN, donde fue consultado acerca de su experiencia en los Universitarios. Por el momento, se mantiene invicto, aunque de los seis encuentros disputados dos de ellos fueron victoria y cuatro empates. Por eso, Lillini habla de una presión constante por parte de los fanáticos y el equipo en general.

“La silla es eléctrica. Es una de las más difíciles del país. No lo planifiqué, nunca pensé que siendo director de fuerzas básicas sería entrenador de la primera de Pumas. Ahora que me tocó lo disfruto mucho porque es un lugar de mucho privilegio y mucha responsabilidad”, reveló el estratega de 46 años.

Lillini sabe que hay que seguir con esos buenos resultados, pero manteniendo el proyecto por delante: "La primera división es resultados, no hay que engañarse. Hay que consolidar un proyecto que empezamos, hicimos mejor de lo que se venía haciendo". Además, se refirió a algunas críticas despiadadas: “Creo que en este momento se nos endurece mucho el análisis a nosotros porque en el banco no hay alguien de nombre como quisieran tener muchos ex entrenadores que hoy trabajan en la televisión. Seguro se me critica porque no soy alguien que salga a contestar y solo hablo de futbol”.

“La verdad que en lo personal no me afecta porque soy muy positivo. No tengo redes sociales y no me contamino de esas cosas y lo que me llega me hace bien porque digo, qué bueno que hablen. Si están hablando de nosotros es porque estamos cabalgando”, finalizó.

Lee También