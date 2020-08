"Querían que gane River": Gerardo Lugo habló sobre la final de la Copa Libertadores 2015

River Plate se coronó como el campeón de la Copa Libertadores de 2015, luego de superar a Tigres UANL por 3-0 en el global. La ida fue en México; mientras que la vuelta fue en Argentina. Gerardo Lugo, ex-Tigres, platicó con Once vía telefónica y respondió algunas preguntas, generando polémica en sus respuestas.

El futbolista ya retirado, quien en aquella oportunidad miró el encuentro desde el banco de suplentes, confesó que en los días previos a que se juegue el partido había incertidumbre en el vestuario, ya que pensaban que la organización quería que River se lleve el trofeo.

"Cuando te dicen que la Final no se puede cerrar en tu casa porque es torneo de Conmebol, ¿pues qué te están diciendo? Que este es nuestro torneo y que por consecuencia no queremos que se lo lleve el equipo invitado o que se lo lleve tan fácil. Ahí ya mentalmente dices 'esto suena raro y no es normal", señaló.

Jam Media.

Además, le consultaron la razón específica por la cual cree que perdieron aquella final contra el poderoso equipo de Marcelo Gallardo. El exjugador admitió que el Millonario fue ampliamente superior y jugó bien.

"Todos los partidos son diferentes, nunca te puedes distraer sobre todo en los de ese tipo. La concentración tiene que ser total y la intensidad al máximo. Hay que saber levantarse cuando recibes un gol y en este partido las circunstancias no fueron favorables en el aspecto de que nosotros ya traíamos en la cabeza que se estaba jugando en el estadio equivocado, porque nosotros teníamos que haber recibido a River para cerrar la Final en Monterrey", destacó.

