"Quiero ser campeón con América": Sebastián Córdova

Sebastián Córdova es una de las piezas claves con las que cuenta Miguel Herrera. El jugador de 23 años surgió de las fuerzas básicas del club, luego pasó por Alebrijes y Necaxa, pero finalmente regresó al equipo de Coapa antes del comienzo del Clausura 2019 y se ganó un puesto en el once titular.

El extremo americanista se sometió a una entrevista con el club en donde respondió algunas preguntas.

-¿Qué significa portar la camiseta de la selección mexicana?

Es un sueño que uno tiene desde que empieza a jugar al futbol, de chico ves a los grandes y quieres ser como ellos. Por suerte a mi me ha tocado y es solo una probadita de todo lo que se puede llegar a hacer. Hay que seguir para adelanter.

-¿Qué camisetas has guardado que le guardas mucho cariño?

He cambiado con Lalo Aguirre, con Marín cuando estaba en el Necaxa, con Alan Mozo, tengo varias.

-¿Qué camiseta no tienes y te gustaría cambiar?

Me gustaría intercambiar la camiseta con Cristiano, Sergio Ramos, Messi, Mbappé que es como de mi edad,

-Algún momento difcíl en tu carrera

No me gustó nada cuando me fui al Alebrijes en el Ascenso, y después de eso tuve mi fractura en el pie, que fue algo muy difícil para mí.

-¿Tus mejores momentos?

Mi gol con la selección y el clásico.

- ¿Un sueño?

A corto plazo tengo como objetivos ser campeón con el América y a largo plazo ir a los juegos olímpicos con la selección.

Lee También