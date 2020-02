Dicen que cada vez que se cambia un entrenador los aires se renuevan. Además, la frase popular advierte que “técnico que debuta, gana”. No obstante, eso no sucedió para mala suerte de Atlas.

Muy lejos de jugar bien, el debut de Rafael Puente como entrenador de los rojinegros estuvo muy por debajo de las expectativas.

“La versión del primer tiempo, yo podría decir que en la corta carrera que llevo como entrenador, es el peor primer tiempo que he podido dirigir, es el peor. Fue desastroso”, afirmó el estratega de 41 años.

El entrenador, igualmente, rescató la segunda parte y contó lo que le dijo a sus dirigidos en el entretiempo: “Se habló en el primer tiempo: con miedo no vamos a jugar, no correspondemos a la expectativa que se genera y que tiene el aficionado que paga un boleto. Si nos vamos a equivocar está bien y no pasa nada, pero hagámoslo con personalidad”, culminó.

Los Zorros tendrán un duro duelo la próxima jornada, ya que estarán visitando el Estadio Azteca para enfrentar a las Águilas.

