Raúl Gudiño aseguró que tiene la experiencia para ser el portero titular de Chivas

Por los graves errores de Antonio Rodríguez durante el Guard1anes 2020 de la Liga MX, muchos medios de comunicación instalaron que Chivas de Guadalajara podría salir al siguiente mercado de pases de invierno con un objetivo fijo: el de buscar un nuevo portero para jerarquizar al equipo y volver a ser campeón.

Se mencionaron los nombres de José de Jesús Corona, Rodolfo Cota y Gil Alcalá, pero la realidad es que Ricardo Peláez y Víctor Manuel Vucetich todavía confiarían en los dos guardametas. De hecho, este martes Raúl Gudiño aseguró que se encuentra en pláticas para ver si renueva su vínculo con el Rebaño Sagrado.

En la misma conferencia de prensa, el joven respondió si el cuadro tapatío necesita reforzar la posición que comparte con Toño: "Lo que me toca es estar ahí, demostrando que estoy listo y preparado, que lo puedo hacer bien. No concuerdo con el tema de los años de experiencia, eso lo adquieres por momentos vividos".

"Yo me siento un portero seguro y experimentado, me ha tocado vivir cosas muy buenas y malas pero todo eso me ha mantenido para ser un portero estable y muy seguro de lo que uno debe de hacer", agregó Gudiño, quien a sus 24 años ya tuvo la oportunidad de estar en Europa con Apoel y União da Madeira.

Con respecto a su futuro, demostró que está cómodo en la ciudad de Guadalajara y fue claro: "Estamos en pláticas con Ricardo Peláez pero no sabemos qué vaya a pasar. Veremos qué se presenta en un futuro. Como lo dije anteriormente, ahora estoy en Chivas y muy contento".

