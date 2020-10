Raúl Gudiño se plantea volver a Europa después de ser campeón con Chivas

Después de una cadena de errores que protagonizó Antonio Rodríguez, Víctor Manuel Vucetich le confió la titularidad de la portería del Guadalajara a Raúl Gudiño. Y aunque al prinicipio fue algo discutido, el elemento de 24 años logró asentarse con el correr del Guard1anes 2020 de la Liga MX.

"Cualquier está preparado para hacerlo bien. El que decida el profe está para hacerlo de manera excepcional. Se ha visto: el que juega, hace un gran trabajo. Todo eso ayuda al equipo a generar una competencia, unas ganas de querer pelear por el puesto", aseguró el guardameta en plática con Chivas TV.

Aunque pocos lo recuerden, ya cuenta con experiencia internacional. Tras haber realizado las Fueras Básicas en el Rebaño Sagrado fue transferido a Porto FC y desde ahí rondó por União da Madeira y Apoel de Chipre. ¿Estará interesado en volver a viajar al Viejo Continente? Eso mismo contestó en la entrevista.

"Claro que me gustaría regresar a Europa. Ahorita estoy con Chivas, estoy muy contento y muy agradecido de haber podido regresar a esta gran institución. La verdad que es un gran sueño para cualquier futbolista, el de poder ir a jugar a Europa y todo, pero ahorita estoy cien por ciento enfocado en el equipo. Estamos haciendo un gran torneo y creo que podemos hacer grandes cosas. No me quiero ir de Chivas si no es siendo campeón", cerró Raúl Gudiño, comprometiéndose de lleno con los objetivos grupales.

El próximo desafío en la temporada para el Guadalajara será este domingo 25 de octubre, a partir de las 17:30 horas del centro de México, ante Cruz Azul en el Estadio Akron. Y todo indica que el portero de 24 años volverá a conformar la alineación titular del cuadro tapatío.

