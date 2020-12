Raúl Jiménez, entre los mejores 100 futbolistas del mundo en 2020 según The Guardian

En la jornada de hoy, el prestigioso portal The Guardian publicó la lista de los mejores 100 futbolistas en el mundo del 2020 e involucró a 3 jugadores nacidos en territorio norteamericano. En la misma se puede apreciar a los integrantes desde el puesto 11° hasta al 100°, y allí aparecen el mexicano Raúl Jiménez, el canadiense Alphonso Davies y el costarricense Keylor Navas.

Raúl Jiménez

El delantero mexicano tuvo un año increíble con el Wolverhampton, a pesar de que el final del mismo se vio opacado por la terrible lesión que sufrió en el cráneo frente al Arsenal. Debido a sus grandes rendimientos, fue uno de los protagonistas del último mercado de pases europeo: a pesar de no ser traspasado, grandes equipos como Manchester United, Liverpool o Real Madrid lo siguieron de cerca.

Raúl Jiménez, el 78° mejor del mundo en 2020 (Getty Images)

El exatacante del América, de esta manera, fue tenido en cuenta por la prestigiosa revista en su ranking, quien lo posicionó como el número 78 de la lista. Se encuentra por delante de jugadores como Álvaro Morata, Nicoló Barella, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Philippe Coutinho y Frenkie de Jong, por ejemplo. ¡Orgullo mexicano!

Alphonso Davies

El canadiense tuvo un 2020 superlativo, a la altura del monstruoso Bayern Múnich. Ganó todo lo que jugó tanto en el fútbol alemán como en el internacional, por lo que es el lateral izquierdo mejor posicionado en la lista. Alphonso Davies ocupa el puesto número 23 y dejó atrás a David Alaba y Andrew Robertson, por ejemplo. ¡El mejor de la Concacaf!

Alphonso Davies, el 23° mejor del mundo en 2020 (Getty Images)

Keylor Navas

Keylor Navas no podía faltar en esta prestigiosa lista, por supuesto. Hace años que está en la élite del fútbol mundial y en 2020 no fue la excepción. The Guardian lo puso en el puesto número 67, por lo que se encuentra delante de arqueros como Ederson; pero está detrás de Marc-André Ter Stegen, Jan Oblak, Allison y Manuel Neuer. ¡Costa Rica en lo más alto!

Keylor Navas, el 67° mejor del mundo en 2020 (Getty Images)

