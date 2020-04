Raúl Jiménez habló sobre su paso por Atlético de Madrid

Raúl Jiménez, atacante de los Wolves, platicó con el peleador Sin Cara a través de un Instagram Live y habló sobre su paso por el Atlético de Madrid.

"No me sentí triste. Creo que todos los cambios han sido para bien. Me hubiera gustado hacer más en el Atlético de Madrid", señaló el goleador.

Además, confesó que le hubiera gustado tener más participación en el equipo de Portugal y el español, pero que no cambiaría nada de lo sucedido.

"No cambiaría nada de lo que ha pasado o no volvería atrás. Sí me hubiera gustado ser más importante en Atlético o Benfica, pero ahora soy el jugador que mis compañeros, el club y la gente necesita", aseguró.

Más adelante, habló sobre la Premier League. Aseguró que la intensidad de la liga inglesa lo ayudó a mejorar.

"Estuve un año y cambia mucho a pesar que es lo mismo. Acá se juega más rápido y te dan menos tiempo para pensar. Me costó trabajo, fue difícil, pero ahora estoy donde estoy por no haberme rendido", comentó el atacante.

