Raúl Jiménez presentó la playera con la que Wolverhampton jugará en la siguiente temporada

Seguramente, el pasado fin de semana quede en el olvido para los aficionados, jugadores y cuerpo técnico de Wolverhampton. El conjunto liderado por Nuno Espírito Santo debía ganar o empatar ante el Chelsea para ingresar a zona de Europa League, pero cayó por 2-0 y se les acabó la ilusión.

Los futbolistas no dieron un buen partido. Por su parte, Raúl Jiménez no ha participado mucho en el juego, no ha generado ocasiones de gol y, sin dudas, será un partido para borrar de su memoria.

Getty Images

Sin embargo, los Wolves y el atacante ya piensan en la siguiente temporada, y tratar de mejorar las cosas. Es por esto que, el delantero mexicano, mostró la nueva playera con la que contará el conjunto inglés.

The new kit for the 20/21 season is here ������#readyforrelight pic.twitter.com/25CYfZK61D — Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) July 28, 2020

Raúl dio a conocerla a través de s cuenta oficial de Instagram: "The new kit for the 20/21 season is here ������#readyforrelight", señaló. Se trata de una remera con su color amarillo habitual en la zona de adelante, pero con un detalle: los hombros son color negro.

De todas maneras, el futuro de Jiménez es totalmente incierto. Hay rumores que lo colocan en el Manchester United, otros que lo posicionan en la Juventus. Lo cierto es que está pasando por un gran momento futbolístico y podría mudarse a otro equipo.

Lee También