Rayados sufre: César Montes no ocultó su gran deseo de emigrar a la Premier League

Una de las novelas más atrapantes de este mercado de pases estuvo y está en Monterrey. Luego de varios años demostrando de qué está hecho y a sus 23 años, César Montes comenzó a ser seguido muy de cerca por algunos equipos importantes de Europa, por lo que su salida no sería nada sorprendente.

El Cachorro ya ha dejado en claro que uno de sus grandes sueños como futbolista es jugar en las mejores ligas del mundo, por lo que el aficionado de Rayados puede ir despidiéndose de él. En las últimas horas, en diálogo con TUDN, volvió a dejar en claro esto y le envió un guiño al Wolverhampton de Inglaterra.

El defensor central confesó: "Sí, estoy preparado para jugar, para demostrar, entonces la ilusión la tengo y no la escondo, también hay muchos rumores eso no depende de mí. No me saca del enfoque que tengo aquí en Monterrey. Me gusta competir al máximo siempre, entregarme al máximo y es la Liga top la Premier entonces claro que me encantaría".

"Raúl Jiménez es un gran compañero en selección, el mejor delantero que tenemos en la actualidad que sigue creciendo, mejorando y seguramente le va a ir muy bien en su carrera", reveló César Montes, aunque aseguró que todavía no se ha contactado con él para pedirle consejos sobre el club.

Por último, el Cachorro también habló de cómo echa de menos a la Selección Mexicana: "Es una motivación que también se extraña, concentraciones, viajes, participar a nivel internacional, se han preparado partidos y esperemos estar en la convocatoria para poder representar a mi país que es lo máximo. Lo top para un mexicano es representar a su país".

Lee También