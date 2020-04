Revelado: por qué Zacatepec borró la publicación sobre el fichaje de Adrián Goransch

Con un renombre por haber estado en las fuerzas básicas de Wolfsburgo, Adrián Goransch llegó al América para tener su primera experiencia en la Liga MX. Sin embargo, una cuestión de papeles se lo impidió.

Su ficha quedó en poder del elenco azulcrema pero la directiva tuvo que tomar la decisión de cederlo a un club del Ascenso MX porque en Coapa no podía ser utilizado al no ser contado como mexicano.

Su destino fue Zacatepec, pero lo que muchos recordarán fue aquel fail en las redes sociales, donde el equipo de Morelos anunció su contratación y, en cuestión de minutos, borró la publicación.

Meses después, y en un Instagram Live con América Monumental, el lateral izquierdo aclaró por qué existió ese mal entendido desde la cuenta de Twitter de los Cañeros.

"Estaba en Alemania. Me levanté, vi mi teléfono y vi tantos mensajes de que era nuevo jugador del Zacatepec y no estaba nada decidido todavía. Fue chistoso pero finalmente quedó", relató Goransch.

Y además aprovechó para explicar por qué sucedió: "Ya habíamos aclarado con Zacatepec que me iría a préstamo pero todavía no estaba todo arreglado entre América y Wolfsburgo, no era un hecho aún.

