El entrenador de Tigres, Ricardo Ferreti, hizo referencia en rueda de prensa, al buen momento que está pasando el atacante Leonardo Fernandez con los Diablos Rojos del Toluca, quien actualmente registra 4 goles en 4 jornadas disputadas con el equipo. Y aseguró que el deseo de la institución es que le vaya bien, para que pueda seguir cumpliendo con su proceso de evolución como fútbolista.

Asimismo, Ferretti resaltó que Tigres posee a muchos de sus jugadores destacándose en otros equipos y que sería ilógico que la institución y cuerpo téncnico, les desearan que les fuera mal en sus clubes respectivamente.

‘Tuca’ Ferretti habló sobre el momento que vive Leonardo Fernández, cuya carta pertenece a @TigresOficial.



"¿Cuántos jugadores de nosotros están en otros equipos brillando? Y si son jugadores de nosotros, lo prestamos, pues sería ilógico desearle que les vaya mal”. pic.twitter.com/rG9ybdIPri — PressPort (@PressPortmx) February 3, 2020

A su vez, afirmó que no le preocupa el flojo arranque de su equipo, el cual acumula una victoria, un empate y dos derrotas, en sus primeros cuartro partidos del Clausura 2020.

“No me procupa el inicio, a seguir trabajando, no veo otra cosa, si ganamos mi función es trabajar, exigir y si no ganamos, igual, no cambio por el resultado, el resultado es un impostor, muchas veces hemos ganado y no me parece, a veces perdemos", finalizó el técnico de Tigres.

