Ricardo Ferretti prepara la formación de Tigres UANL para recibir a Pumas UNAM

Tigres UANL enfrentó a Toluca el pasado domingo con el claro objetivo de sumar tres puntos y quedar como único líder del Guard1anes 2020 de la Liga MX. Sin embargo, la historia ya es conocida por todos: cayó 3-2 en el Nemesio Diez y perdió terreno ante América, Cruz Azul y León, que ahora son los punteros.

Buscando recuperarse en la tabla general de posiciones, los Felinos enfrentarán a Pumas UNAM el próximo sábado en el Estadio Universitario de Nuevo León. El encuentro se llevará a cabo desde las 19 horas del centro de México y Ricardo Ferretti ya empezó a cranear la alineación para dicho compromiso.

Teniendo en cuenta los once titulares que saltaron al terreno de juego ante los Diablos Rojos, el Tuca no haría mayores modificaciones. El regreso de Nahuel Guzmán y Miguel Ortega no está garantizado, es decir que Gustavo Galindo, el arquero bombero, tendría una nueva oportunidad de defender la portería.

�� Al finalizar el entrenamiento nuestros delanteros hicieron práctica de tiro a gol bajo la supervisión de Ricardo Ferretti. ��⚽️#EstoEsTigres �� pic.twitter.com/uucQk8JCrU — Club Tigres Oficial (en Casa ����) (@TigresOficial) August 19, 2020

A pesar de que no entrenó el martes por alguna molestia física, André-Pierre Gignac sí estaría desde el comienzo ante los de El Pedregal. ¿Quién sería su acompañante? Leonardo Fernández se perfila para volver a estar con él en la delantera y Eduardo Vargas iría al banco por segundo partido consecutivo.

La única variante que mostró el estratega en el interescuadras de este miércoles fue por la banda derecha. Chaka Rodríguez quedaría relegado de la formación y su lugar lo tomaría Eduardo Tercero, quien ingresó en el complemento ante Toluca y parece haberle llenado el ojo a Ferretti con su rendimiento.

