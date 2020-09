Ricardo Ferretti se mostró preocupado luego de la derrota ante Chivas

Tigres UANL no encuentra el rumbo en lo que va del torneo Guard1anes 2020. El conjunto felino comandado por Ricardo Ferretti sufrió una nueva derrota. En la noche del día de ayer, cayó ante Chivas por 3-1 como local. El tanto lo marcó André-Pierre Gignac, goleador de la competencia, por el momento.

Luego del duro resultado, el estratega del equipo de Nuevo León salió a platicar en conferencia de prensa y aseguró estar muy preocupado por los malos resultados. Además, asumió totalmente la mala racha que lleva la institución.

"Teníamos mucha confianza y esperanza en que pudiéramos enderezar el camino, no se pudo y se empeoró, vamos a seguir buscando ser estable y no caer en la desesperación, pero hay mucha preocupación", destacó.

Ricardo Ferretti, preocupado por la situación de Tigres UANL. Jam Media.

Y agregó: "El primer responsable soy yo y este rol es parte de lo que tienen que ser como entrenador, hoy no todos están a un nivel que pueda decir cómo años anteriores, no quiero decir que es por la pandemia, no es excusa".

Más adelante, el timonel no hizo vista ciega y afirmó que la afición está muy molesta, muchos piden la renuncia de El Bigotón. De todas maneras, recordó que ya ha pasado por esto y ha salido adelante.

"No es una situación nueva aquí en Tigres, ya la he pasado y vivido y gracia salen los resultados. Esta situación es normal el desacuerdo y desagrado y yo sigo con la confianza de salir adelante", sentenció.

