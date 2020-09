Richard Núñez elogió a Fede Viñas y aseguró: "No le queda mucho tiempo en América"

Federico Viñas está pasando por un gran momento futbolístico en el Club América. El atacante uruguayo es una de las figuras del equipo y, sin dudas, tiene un futuro prometedor. Su compatriota, Richard Núñez, de paso por Las Águilas en el Clausura 2008, platicó con ESPN y confirmó que al jóven Maraviñas no le queda mucho tiempo más vistiendo la playera azulcrema.

"Veo muy difícil que Viñas siga en América, yo creo que se va a Europa; no tiene posibilidades de seguir en el fútbol mexicano, por lo que veo, porque es un jugador que sin problemas estará en Europa pronto”, destacó el exjugador.

Y agregó: "Tiene muchas cosas, sacrificio que para un delantero no se ve tanto. Tiene eso y muy pocos delanteros lo hacen. Marca muy bien, hace diferencia, sabe gambetear, sabe definir y eso es lo que hace diferencia en el fútbol mexicano".

Richard Nuñez elogió a Fede Viñas: Jam Media.

Por otra parte, Nuñez reconoce el trabajo que está realizando Miguel Herrera junto con el cuerpo técnico, importando jugadores de corta edad, antes que incorporar futbolistas cercanos a los 30 años y cerca del retiro.

"Es un gran tema que lo hablo con gente de México. Creo que se tiene que apostar por gente joven. Viñas es un chico clave en el club y que, ¿quién sabía, o quién apostaba por esa juventud en México? Pero llegó él, que nadie daba un peso por él. No es referente, pero sí clave y eso creo que tiene que apostar el fútbol mexicano. Fichar jugadores jóvenes, no por millones que den marketing y no por jugadores de 29 años que están para el retiro", señaló.

