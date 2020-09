Rogelio Funes Mori aseguró que Antonio Mohamed fue su salvación

Rogelio Funes Mori es, sin duda alguna, uno de los mejores atacantes con los que cuenta el torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. El ex-River Plate, y con pasado con Europa, llegó a las instalaciones de Monterrey en el 2015 y, desde aquel momento, no ha parado de crecer y anotar una gran cantidad de goles.

El Mellizo platicó con La Nación, diario de Buenos Aires, y confesó que, tanto Antonio Mohamed, como la institución, salvaron su carrera futbolística. Además, relató cuál fue el momento en el que El Turco se contactó con él para llegar a Rayados.

"En unas vacaciones coincidí con él y ahí me contó todo. Me dijo que le habían ofrecido a mí y a Gonzalo Bergessio", señaló. "Me decidí por vos porque habías jugado un montón de partidos y porque corrías todo. Mostrabas muy buena actitud, jugabas para el equipo. Tenías todo y el gol iba a llegar", le dijo Mohamed al Mellizo.

Funes Mori confesó que Mohamed fue su salvación. Jam Media.

Más adelante, el delantero argentino agregó: "Cuando me nombran a Monterrey o al Turco, siento que fueron mi salvación. Estoy en una institución de primer mundo, que no tiene nada que envidiarles a las de Europa. Un estadio increíble, te dan todo para que entrenes y hagas las cosas bien. Me siento en un momento privilegiado".

Para finalizar dicha entrevista, Rogelio tuvo que decantarse por los entrenadores que más lo hayan marcado en su carrera, y esto fue lo que dijo: "De todos aprendí, de unos más que otros. Me quedo con dos, el Pelado Almeyda, que me ayudó mucho en todos sentidos y el Turco, claro, mi salvación".

Lee También