¿Ególatra o realista? Antonio Carlos Santos explicó por qué fue incluido en el Salón de la Fama

En la jornada de ayer, el Salón de la Fama del Futbol Internacional avalado por la FIFA reveló los 12 nuevos integrantes del recinto inmortal del deporte y hubo mucha presencia mexicana: Pablo Larios, Oswaldo Sánchez, Vicente Pereda, Jesús Del Muro y Maribel Domínguez. Además, otro reconocido futbolista por los aztecas también dio el presente aquí: Antonio Carlos Santos.

El brasilero fue incluido para formar parte de esta prestigiosa lista debido a su notable carrera. El exmediocampista ofensivo vistió los colores de América, Tigres UANL, Veracruz, Santos Laguna, Morelia, Atlante y Lobos UAP, formando parte de la historia grande del futbol mexicano.

Sus 8 títulos con las Águilas y el Balón de Oro de 198-88 hablan por sí sólos y explican el porqué de la decisión de FIFA de incluirlo en el Salón de la Fama. Sin embargo, el mismo Antonio Carlos Santos se encargó de revelar la razón por la que el máximo ente del deporte tomó esta decisión y, como siempre, generó polémica.

"El futbol mexicano me dio la oportunidad de demostrar mi clase futbolística. No quiero ser ególatra pero no he visto otro jugador como Antonino Carlos Santos jugando en México", apuntó el Negro en un diálogo con W Deportes Radio, algo que cayó muy bien en muchos de sus seguidores, pero otros dejaron en claro que no piensan como él.

Más adelante señaló: "Yo creo que la historia del futbolista tiene que pasar por lo que deja y no por momentos nada más. Los reconocimientos siempre son buenos, se hace justicia por lo bonito que he hecho. A lo mejor no soy bien visto por algunos periodistas que ni siquiera merecen mi respeto".

