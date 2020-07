Santiago Fourcade se cansó de Ricardo Ferretti y lo reventó al aire: "Nunca pagaría un boleto para ver a su equipo"

La Copa por México ha sido un verdadero éxito en cuanto a lo futbolístico. Gracias a este certamen, los equipos participantes van a llegar mucho mejor al torneo Guard1anes 2020. Además, nos ha regalado verdaderos partidazos como las Semifinales de Chivas vs América y Cruz Azul vs Tigres UANL.

Sin embargo, también trajo consecuencias para los perdedores tras demostrar algunas carencias imperdonables. Los Universitarios, por ejemplo, no han mostrado un juego fluido en ningún momento del campeonato y su funcionamiento colectivo preocupa a sus aficionados de cara a esta nueva temporada.

El equipo del Tuca no convence a sus aficionados (Getty Images)

Quien no aguantó más esta situación fue Santiago Fourcade, conductor de Futbol Al Día en Canal 6, quien reventó a Ricardo Ferretti por este motivo: "A mí lo que me harta, de toda la vida, es que sigo ilusionado cada partido con que el Tuca Ferretti de alguna manera haga algo diferente. Partido sin importancia, no servía para nada. Simplemente para que sus jugadores tengan minutos".

"¿No puedes hacer algo diferente, Tuca? ¿No puedes generar un espectáculo visual? Para que digamos "wow" de mitad de cancha hacia adelante... Pero no, ahí vas. La línea de 5, hacia atrás, timorato, mezquino. Todo el camión para atrás. Así no tienes premio", señaló enojado el periodista.

Por último, sin pelos en la lengua, lanzó: "Para mí y para la mayoría de ustedes lo que te tiene que preocupar eternamente es que, a pesar de tener uno de los mejores equipos de Latinoamérica, Ferretti siempre se amarra con estas ideas. Yo nunca pagaría un boleto para ver a los equipos dirigidos por este señor".

Lee También