Santos Laguna quiere sostener lo construido para el Clausura 2020

La excelente temporada regular que tuvo Santos Laguna en el Apertura 2019 quedó opacada por la temprana eliminación en Cuartos de Final de la Liguilla ante Monterrey. Sin embargo, eso no quita el gran trabajo que hizo el plantel comandado por Guillermo Almada.

Por eso, el entrenador buscará sostener la base y no modificará muchas cuestiones para el Clausura 2020: hubo poco movimiento en este mercado de pases. Santos incorporó apenas dos futbolistas, ambos desde Chivas de Guadalajara: Josecarlos Van Rankin (llegó por la salida de José Abella a Atlas) y Alan Cervantes.

"Han sufrido por la metodología de trabajo que tenemos, pero han trabajado bien, se han integrado al grupo de forma espectacular. Mucho tiene que ver en eso el resto del plantel porque los han cobijado rápidamente", expresó Almada sobre sus refuerzos.

Por otra parte, el portero Jonathan Orozco, uno de los referentes del plantel, renovó su contrato hasta 2021, y prometió pelear por la séptima estrella. “No voy a descansar hasta levantar la Copa, poder ser el que lo haga. Tengo una ilusión muy grande, es un reto importante en mi carrera. Con este equipo, con la calidad de los compañeros y con lo bien dirigidos que estamos con el Profesor Guillermo Almada, sé que lo lograremos”, avisó Spider.

De manera oficial, anunciamos la renovación de contrato de @jona_orozco hasta el 2021.



¡A seguir defendiendo estos colores y a continuar haciendo historia con los #Guerreros, capitán! ������



�� Comunicado: https://t.co/WydTnia3bC#ModoGuerrero ⚔️ pic.twitter.com/l1IIc7H0jw — Club Santos (@ClubSantos) December 18, 2019

Además, pretenden sostener al resto del plantel. Sobre todo, a Julio Furch y Brian Lozano (quien es de los más solicitados en este mercado de pases, aunque parece que no se irá de Santos ahora).

¿Llegarán más refuerzos? "Estamos buscando de la mitad para arriba alguna opción más que nos dé alguna variante para cuando empiece el desgaste en el campeonato. Fue lo que nos faltó en el tramo final y quizás en la Liguilla. La idea es buscar algún futbolista mexicano (...)", afirmó Almada.

"Estamos buscando pero no queremos traer a cualquiera, queremos a alguien que sea un aporte y no a alguien que venga a ser un relleno o a taparle la salida a los futbolistas de las formativas. Si no encontramos a ese futbolista preferimos quedarnos con los que tenemos. La idea es que venga a potenciar el plantel para que nos dé alguna fortaleza más", sentenció.

De esta manera, Santos Laguna se prepara para afrontar el Clausura 2020, con la esperanza de volver a ser protagonista de la Liga MX.

