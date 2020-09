Se calienta el Clásico Regiomontano: la barra de Tigres estrena nueva canción hacia Rayados

El Clásico Regiomontano es uno de los derbys más pasionales del futbol mexicano y de Latinoamérica. Hace algunos años ya que ambos equipos crecieron enormemente y le pelean a los más grandes del país tanto en títulos como en afición, por lo que un Tigres vs Rayados o Rayados vs Tigres es de los partidos más esperados de la temporada.

Las finales en el Apertura 2017 de Liga MX y en la Conchampions de 2019, además, le han dado otro sabor a este clásico de Monterrey. Desde allí ya nada es lo mismo. Los Felinos dirán que la del campeonato azteca es la más importante; mientras que los de La Pandilla asegurarán que vale más la medalla internacional.

Tigres festeja el título del Apertura 2017 de Liga MX en el Gigante de Acero (Getty Images)

Rayados celebra el título de Concachampions en 2019 (Getty Images)

Es una discusión sin objetividad en la que no llegarán a un acuerdo jamás, por supuesto. A pesar de ello, cada club le da un reconocimiento especial a sus logros y demerita los de su archirrival. En vísperas de un nuevo Clásico Regiomontano (fecha 12 del Guard1anes 2020), la barra de Tigres ha estrenado un nuevo tema con dedicatoria especial para Rayados.

¡El nuevo éxito está listo para ser cantado por toda la hinchada! Difunde!!! �������������� pic.twitter.com/ucB4WDb7wu — PERFIL TIGRE �� (@PerfilTigre) September 14, 2020

Los Libres y Lokos de los Universitarios se inspiraron el el hitazo de Maluma, Hawái, y la adecuaron para trollear al rival de toda su vida. En la misma hablan sobre la importancia de la estrella del Apertura 2017 que consiguieron en condición de visitante, además de asegurar que los hicieron "vaciar la cancha y dejar llorando".

Letra:

"Deja de mentirte

La copa que yo te gané te dolió hasta el alma

Te quieres convencer que la Conca(champions) fue la revancha

No te diré cuál pero una copa si vació una cancha, vació una cancha

Yo te lo recuerdo pero tú lo sabes bien que te dejé llorando

Nosotros en la final de Conca salimos cantando

Tú fuiste al mundial pero esa mancha nunca la borraron

Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada

Pero no se te olvida, la que tú más querías

Muy lindo en el mundial

Pero acá en casa Tigres manda

Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada

Pero "la que más brilla" no es la que querías

No lo puedes negar, abandonaste, nunca cambiaste".

