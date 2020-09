Se despide un ídolo de Monterrey: José María Basanta anunció su retiro del futbol con una emotiva carta

La larga inactividad, las restricciones que permanecen vigentes y los cambios de hábitos que produjo la pandemia del COVID-19 precipitaron algunas decisiones que estaban cerca de tomarse antes de este trágico suceso.

Eso le ocurrió a José María Basanta, ídolo de Monterrey, que por medio de una carta de Instagram anunció su retiro del futbol profesional: "Queria comunicarles de manera oficial que me retiro del fútbol profesional. Fueron años muy lindos, llenos de aprendizajes, vivencias y emociones, pero por sobre todas las cosas de mucho crecimiento profesional y humano".

"Quiero agradecer a todos los clubes en los que jugué: Estudiantes de la Plata, que no solo es el club que me permitió debutar en esta profesión sino también el que me formó e inculcó valores y profesionalismo que me han acompañado a lo largo de mi carrera; Olimpo, en el que pase un año excelente, de mucho aprendizaje y donde logramos 2 campeonatos para posteriormente lograr el ascenso a Primera División; Rayados, donde jugué casi toda mi carrera como jugador profesional y viví muchísimas emociones y experiencias inolvidables. Es sin dudas mi segunda casa y siempre estará en mi corazón", señaló el defensa.

"Fiorentina es el club que me hizo cumplir unos de mi sueños como profesional: jugar en Europa y crecer profesionalmente. Y por último a la AFA, por permitirme jugar en la Selección y cumplir el sueño que tuve desde chico que es jugar un Mundial. Una experiencia única y que jamás olvidaré", agregó.

"También quiero también agradecerles a todas las personas que conocí a lo largo de estos años: jugadores, cuerpos técnicos dirigentes, aficionados, cuerpos médicos, utileros y staff de cada club en los que jugué. Y por último a mi familia y amigos que siempre estuvieron a mi lado apoyándome para yo pudiera disfrutar y cumplir con mi sueño de jugar a la pelota. Gracias a todos por ser parte de mi vida", concluyó.

