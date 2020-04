¿Se fue de América por decisión de sus padres? Diego Lainez le respondió al Piojo Herrera

Luego de un segundo semestre de 2018 sensacional en la Liga MX vistiendo la playera del América, Diego Lainez recogió sus pertenencias y partió hacia el Viejo Continente en búsqueda de nuevos objetivos. Allí lo recibió el Real Betis de España, que continúa siendo su hogar y su club hasta el día de la fecha.

Su salida tuvo algunas críticas. Él todavía era joven, precisamente tenía 18 años, y para muchos aún le quedaban cosas por demostrar en el Nido. Pero no, su carrera profesional continuó del otro lado del océano, a unos casi 9000 kilómetros de la Ciudad de México.

De hecho, el propio Miguel Herrera se encargó de dudar e instalar si la decisión la tomó el propio futbolista o si fueron sus padres quienes lo obligaron a partir desde Coapa hacia Sevilla. Hoy, casi un año y medio después, el volante ofensivo alzó la voz y dejó todo aclarado.

"Quería aclarar una cosa que se dijo en una entrevista, donde se dice que mis papás me presionan mucho y que ellos decidieron venir acá. La decisión fue mía y todo en mi carrera hasido apoyado por mis papás, como desde el principio. Se está dando una mala información porque hasta en su programa lo han dicho, pero no los culpo porque no me conocen a mí", aseguró Lainez en diálogo con Futbol Picante de ESPN.

De esta forma, seguramente el canterano azulcrema calló muchas opiniones que tenía en su contra. Ahora solo le resta esperar a que se termine la cuarentena en el mundo y entrenar con ganas para ganarse un lugar en la consideración de Rubi, el timonel del cuadro sevillano.

