Se lamenta Ecuador: Guillermo Almada confirmó que no se irá del Santos Laguna

Cuando un entrenador deja huella en un país no lo olvidan. Guillermo Almada no solo cumplió sus objetivos en Ecuador, sino que también sedujo con un futbol de alto vuelo que no será fácil de olvidar. Es por eso que lo quieren de vuelta.

A raíz de los rumores que vinculaban al estratega con la Selección ecuatoriana, que se viene mostrando interesado tras la destitución de Jordi Cruyff, el director técnico del Santos Laguna confirmó que continuará en el cargo.

"No es verdad lo que dicen los medios de prensa. Yo no he tenido comunicación con nadie de la Federación ecuatoriana y estoy enfocado en el trabajo con Santos Laguna. No sé cómo trascendieron esas declaraciones, pero no son verdad", comentó en conferencia de prensa.

Respecto a los rumores que ubican a Guillermo Almada en Ecuador, nuestro estratega responde y aclara la situación ��#ModoGuerrero ����⚔️ pic.twitter.com/hoZiE8PE7Y — Club Santos (@ClubSantos) August 14, 2020

Desde su llegada, Los Laguneros lograron un nivel superlativo en el Apertura 2019, en el que finalizaron en el primer puesto de la fase regular pero rápidamente quedaron eliminados en Liguilla. Luego, terminaron en los primeros puestos del cancelado Clausura 2020.

Con la institución de Torreón (que ayer cayó por 3 a 1 frente al América), al uruguayo le queda 1 año más de contrato, y todo indica que lo cumplirá...

