Se puso firme: Ricardo Ferretti habló de su continuidad en Tigres y por qué no acepta dirigir al Tri

No importa lo que suceda, siempre que Tigres UANL acumula algunos partidos de malos rendimientos sin conseguir la victoria, los aficionados (en su gran mayoría) piden la cabeza de Ricardo Ferretti. El Tuca, quien es el entrenador más exitoso de la historia de los Felinos, no quiere saber nada de salir del puesto y lo confirmó en una entrevista.

En diálogo con TUDN, Ferretti fue consultado respecto a los rumores que siempre lo sacan del banco de suplentes de los auriazules, aunque fiel a sus convicciones mantuvo la postura que se esperaba: “La verdad, me ando retirando desde los 50 años. Naturalmente quiero seguir. ¿Quién no quiere seguir en un equipo como este?”. En una pregunta propia, respondió miles de dudas.

Ricardo Ferretti tuvo tres interinatos en la selección de México, pero siempre se ha rehusado a involucrarse en un proyecto de largo plazo. Entre sus razones, se encuentra la falta de unidad entre los presidentes de los equipos de la Liga MX. A pesar de que el tiempo sigue corriendo, el Tuca sigue manteniendo la misma postura.

¿Por qué no dirigir a @miseleccionmx?



"Hay que resolver una situación, te llamo y no quieres ir, no te llamo y te enojas... con estas situaciones no dan ganas de ser entrenador de la Selección Mexicana"



��Tuca Ferretti en entrevista exclusiva con @FJG_TD en @Lineade4TUDN pic.twitter.com/OLK6iHPzJy — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) October 7, 2020

"Primero hay que resolver una situación que es de te llamo y no quieres ir, no te llamo y te enojas, luego la directiva se enoja y no me quiere prestar jugadores... Estas situaciones no dan ganas de ser entrenador de la Selección Mexicana", comenzó aclarando el Tuca con a firmeza que lo caracteriza.

De igual manera, si alguna vez piensa en estar al mando del Tri contó de qué manera lo afrontaría: "En esta situación, en las etapas que estuve y llegué a pensar en tener un puesto de selección, pues yo quisiera ir aparte con el presidente de la Federación, Yon de Luisa, y reunir a los 18 presidentes de los equipos y decirles ‘¿realmente quieren que yo esté?, ¿realmente van a apoyar?’", concluyó Ricardo Ferretti.

Lee También