Dorlan Pabón realizó una gran temporada en 2019 y aportó muchísimo a Monterrey para ser Campeón de la Liga MX y de la Concachampions.

Sus actaciones estelares hicieron que, una vez más, su nombre comience a sonar en otras ligas. A pesar de tener 31 años, sigue siendo un jugador muy explosivo.

Inter Miami fue el que se mostró con más interés de contar con los servicios del colombiano. Sin embargo, el propio Duilio Davino aseguró que la intención es "quedarnos con Dorlan".

Hace instantes en conferencia de prensa, el futbolista se encargó de poner fin a los rumores: "La verdad no quiero hablar de eso, porque nunca tuve comunicación con nadie. Estoy pensando en Monterrey, tengo contrato todavía".

"Estoy feliz, estoy agradecido con la afición, con la directiva, con mis compañeros, con el cuerpo técnico y en este momento sólo tengo cabeza para el Monterrey", aseguró.

Por último sentencio: "No me conformo con lo que gané, quiero ganar más y el día de mañana irme por la puerta grande. Como llegué, me voy. Pero en este momento no pienso en irme".

