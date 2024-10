Durísimas confesiones de un ex rival de Messi por PSG. Afirma que el argentino estaba más que cansado y quemado de su paso por el fútbol galo.

"Messi me dijo que PSG era una mierda, estaba harto que lo silbaran"

Que Lionel Messi y PSG ni mucho menos pudieron consolidar una relación positiva en un secreto a voces, pero es que parece que la cosa incluso iba a más. Un rival de La Pulga por la MLS confiesa las duras valoraciones que hace el argentino de su paso por el Parque de Los Príncipes y donde tras solo 24 meses de aventura, Inter Miami se quedaba con un fichaje para a historia del torneo. Afirma que el 10 estaba harto de las gradas del equipo galo.

El protagonista de todo esto es el ex jugador de 33 años del Charlotte Brecht Dejaegere. No olvidemos que se midió a Messi y compañía apenas unos meses atrás y cuando Inter Miami se empezaba a quedar con la ya celebrada Supporter`s Shield. Tras el pitido final se acercó a La Pulga, intercambio palabras y confiesa en RTBF la contundente opinión de Lionel Andrés de su ex equipo en Europa. Durísimo.

“En el pitido final, le pregunté si se sentía mejor en Miami que en Francia. Se sorprendió: le dije que había jugado contra él con el Toulouse en el Parque de los Príncipes. No se acordaba ni de mí…Pero era mi sueño de infancia hecho realidad. Messi siempre ha sido mi jugador favorito. Fue una locura conocerlo…Y entonces, ese día, me dijo que para él, en el PSG, era ‘ la mierda’”, empezaba Brecht Dejaegere en el medio galo para explicar como se dio toda la trama. Ahora mismo el jugador disfruta de un nuevo presente en KV Kortrijk de la primera división de Bélgica.

Los elogios pasaron a gestos de displicencia que terminaron de dinamitar la relación. Messi, tajante con Brecht Dejaegere en su testimonio por la prensa: ”Sí, ‘ la mierda’ (risas) Porque si al principio la acogida de los parisinos había sido buena, él se había quedado desconcertado tras el fracaso en la Champions: le pitaban cada balón y así estaba. harto de ese día, tuve que cometerle una o dos faltas: durante el partido, nos olvidamos de quién es quién”.

Brecht Dejaegere durante el encuentro donde Messi criticó de dura manera al PSG: GETTY IMAGES

La historia de Messi por París no terminó ni mucho menos de la mejor manera. A pesar de los 75 partidos en los que logró 32 goles y 35 asistencias, La Pulga fracasó junto a nombres de peso como Kylian Mbappé o Neymar para conseguir la todavía pendiente Champions League del proyecto qatarí en Francia. Los pitidos de los ultras, la falta de actos para felicitarle por el Mundial de Qatar 2022 en el Parque de Los Príncipes o las propias palabras de Leo hablando de un lugar donde no fue feliz, viva muestra de una relación que lejos estuvo de cumplir las expectativas.

¿Messi juega en una liga tan inferior?

“Hay entusiasmo por este Mundial y la llegada de Messi a Miami juega un papel importante. Los estadios y las condiciones de juego son ideales…Tuvimos una media de 34.000 espectadores, pero la gente no está bien informada…En el campo se ve que los jugadores tienen muchas falencias tácticas, no muchos que tienen el nivel para jugar en Europa”, dardos del propio Brecht Dejaegere al torneo donde Lionel brilla y donde el belga estuvo durante algo menos de una temporada.

Messi puede medirse con PSG en el Mundial de Clubes

El nuevo torneo de FIFA calienta motores y el equipo galo está dentro. Todavía se espera que la MLS defina al club que le representará en el certamen que se disputará en Estados Unidos. Con algo de buena, o mala suerte, ambas partes podrían verse en verano del 2025 por la primera edición del criticado campeonato de Zúrich.