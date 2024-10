Perú se mide hoy ante Uruguay por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas, ¿pero por qué no juega Renato Tapia?

¿Por qué no juega Renato Tapia hoy en el Perú vs. Uruguay?

Perú choca ante Uruguay hoy por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas. Sabiendo que es un duelo vital para ambas selecciones, el técnico Jorge Fossati es consciente que no podrá contar con Renato Tapia para el partido, ¿pero por qué se dio esta situación?

¿Qué lesión tiene Renato Tapia?

Si bien Renato Tapia fue convocado para la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas, el volante siempre estuvo en duda por una lesión. Llegando la noticia desde España, el cuadro de Leganés informó que el mediocampista padecía una lesión y sería mejor que no viaje a Perú.

Ante esto, a la Federación Peruana de Fútbol no le quedó otra salida que anunciar la baja de Renato Tapia por lesión. Por ende, el mediocampista quedó desconvocado para los duelos de Perú ante Uruguay y Brasil por la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas.

Ahora, también es válido mencionar que Perú se mide este viernes 11 de octubre ante Uruguay y el martes 15 de octubre ante Brasil. Si bien no se conoce la evolución del día a día de Renato Tapia, algunas voces mencionan que ya estaría recuperado y que Jorge Fossati pudo haberlo empleado.

En ese sentido, se podría entender que el volante Renato Tapia sí hubiera llegado para el duelo de este martes 15 de octubre entre Perú vs. Brasil. Lastimosamente el mediocampista nunca dejó España, no vino a Perú y la duda quedará en eso pues no mostró el menor interés de unirse a la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Cuánto gana Renato Tapia?

Renato Tapia gana 100 mil dólares mensuales, según el Diario Trome de Perú. Si esta cifra es cierta, el volante se llevaría más de 2 millones por las dos temporadas que firmó por Leganés.

¿En qué canal ver Perú vs. Uruguay por Eliminatorias?

El duelo entre Perú vs. Uruguay se podrá ver en vivo y en directo vía América Televisión, canal 4 de Perú. Jugando por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas, el duelo se dará este viernes 11 de octubre desde las 20:30 hora de Perú.