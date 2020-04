“Se va uno de los tipos más importantes que ha tenido la historia”: Luis García tras retiro de Ricardo La Volpe

“Tuve la enorme fortuna de que me dirigiera”, presumió uno de los privilegiados que estuvieron bajo las órdenes y las enseñanzas de Ricardo La Volpe, por allá del lejano 1996, y aunque sólo fueron muy pocos meses, su expupilo, y muchas más veces rival, dejó muy claro el legado que el estratega argentino heredó al futbol mexicano: “Es uno de los tipos que revolucionó el juego”, sentenció Luis García.

Alguna vez, el exfutbolista se declaró 'americanista recalcitrante' y aunque tuvo que iniciar su carrera en Pumas, el deseo de llegar a Copa siempre estuvo presente; en 1995 lo logró, después de un paso brillante por Europa y como un refuerzo de lujo, tal como se lo advirtió su padre en su juventud. Pero el América no sólo le cumplió un sueño más, sino que también lo hizo coincidir con uno de los estrategas más exitosos que ha visto el futbol.

“Es uno de los mejores entrenadores que he tenido, para mí fue un honor y un privilegio estar bajo la gestión de Ricardo, me tocó enfrentarlo muchas veces y después de muchos años de tenerlo como un durísimo rival me tocó que me dirigiera muy poco tiempo, penosamente, en el América, muy pocos meses, pero tuve la enorme fortuna de que me dirigiera y lo considero uno de los tipos que revolucionó el juego”.

Hoy, ese director técnico que dejó toda una escuela le puso fin a su carrera en los banquillos, y por ello, en entrevista con Bolavip México, el ahora comentarista de TV Azteca compartió su opinión acerca de lo que significa Ricardo La Volpe para el futbol.

“Estableció un linaje, estableció un estilo que muchos siguieron; es muy difícil ser precursor de un estilo, él lo fue, lo defendió, fue a una Copa del Mundo, su equipo jugó, fue muy digno, la Copa Confederaciones. Se va uno de los tipos más importantes que ha tenido la historia como gestor deportivo, sin lugar a duda”, apuntó el también exseleccionado nacional.

Asimismo, resaltó la gran labor que el ‘Bigotón’ hizo con los jóvenes, ya que tuvo la visión de debutar a futbolistas que más tarde se convirtieron en figuras, tal es el caso de Andrés Guardado en la Selección mexicana y Edson Álvarez en América; además de encaminar las carreras más exitosas dentro del balompié, por ejemplo, la de Rafa Márquez desde Atlas.

“El legado, es un tipo, insisto, que revolucionó el deporte, que estableció una escuela, eso no lo hace cualquiera, muy pocos lo han hecho, un sello, un estilo; ese es uno de ellos. Y por supuesto debe ser los 200 mil millones de jóvenes que debutó, que es un número brutal, un tipo que normalmente al joven lo ponía a trabajar y lo aventaba al ruedo”, recordó el conductor de 50 años.

De esta manera, reconoció que es uno de los mejores entrenadores extranjeros que han llegado al país, pues sin duda lo considera parte de la ‘elite’ que México ha visto desfilar por los banquillos de sus canchas.

“Es el que mayor duración ha tenido, pero ahí está el ‘Tuca’ Ferretti también y vino César Luis Menotti y Mohamed en la época contemporánea ha sido exitosísimo, Rubén Omar Romano en su momento. Ha habido entrenadores extranjeros: (Jorge) Vieira cuando dirigió al América, el ‘Zurdo’ (Miguel Ángel) López, (Árpád) Fekete que en paz descanse; es bien complicado decir que es el mejor, pero está por supuesto en la elite, de eso no hay duda alguna”, añadió.

Finalmente, apuntó que Miguel Herrera es uno de los entrenadores actuales que pone en práctica el estilo de juego de La Volpe: “Sí, me parece que en algunos momentos Miguel Herrera se parecía, o se parece, o adquirió algunos conceptos de Ricardo La Volpe, me parece que así es”, sin embargo, hasta el momento no ve a alguien a quien se pueda llamar 'sucesor' del exitoso estratega: “No ninguno, para que le lleguen a La Volpe, ninguno”, sentenció.

