Ricardo La Volpe se retiró como director técnico

Ricardo La Volpe dejará el traje de director técnico, según confirmó el propio entrenador en diálogo con ESPN atribuyéndole responsabilidad a lo que le sucedió en Toluca.

A sus 68 años, La Volpe dijo basta. El ahora exentrenador agotó todas sus fuerzas en aquel último paso por los Diablos Rojos y, luego de una gran carrera de 36 años al frente de jugadores, se alejará del banco de suplentes.

“Yo estoy eligiendo ser director deportivo, yo ya no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión. Ahora quiero ir a donde considere yo. Hoy Ricardo La Volpe dice, ¿a dónde?, en la cancha. Yo no me la llevo bien con los periodistas, no me llevo muy bien con los profesionales”, reveló el argentino.

El último paso de La Volpe fue en Toluca, donde él mismo lo vivió de mala manera por los malos resultados: “Después de lo que me pasó en Toluca, ya…”, le respondió a David Faitelson cuando el periodista le preguntó si iba a volver a dirigir.

En México, además de llevar al Tri a los octavos de final del Mundial 2006, La Volpe pasó por Oaxtepec y Angeles de Puebla, Atlante, Chivas, Querétaro, América, Atlas, Toluca, Monterrey y Chiapas.

