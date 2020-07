Sebastián Vegas revela que Chupete Suazo fue de gran importancia para que llegue a Monterrey

Incorporando a uno de los centrales más detacados de lo que fue la última temporada de la Liga MX, Monterrey se dio el gusto de oficializar el arribo de Sebastián Vegas, quien llegó a préstamo y procedente de las filas de Mazatlán FC. Dispuesto a hacer historia, el futbolista ya tuvo su correspondiente presentación con la playera del club.

En diálogo con distintos medios de comunicación en lo que fue su primera rueda de prensa como jugador de Rayados, el chileno, entusiasmado por lo que se le avecina, marcó: "Es algo que esperaba hace mucho tiempo, tenía ganas de estar aquí. Vengo con todo el compromiso, las ganas de hacer las cosas bien y de lograr muchas cosas con la camiseta de Rayados".

Vegas, luego de afirmar que desea levantar muchos trofeos con los colores de su nuevo hogar, también se tomó el atrevimiento de exteriorizar que Humberto Suazo tuvo un rol de vital importancia a la hora de secudirlo para que llegue a Monterrey. "Las conversaciones que tuve con él fueron previas a llegar. Me molestaba un poquito y me decía: '¿Qué pasa? Te estamos esperando'. Cuando se concretó, me habló maravillas y un poco más de la ciudad, de la afición. Es un orgullo que un chileno sea un jugador histórico acá y que haya logrado tantas cosas. Vengo con ilusión y ganas de dejar mi huella", indicó en torno a las charlas mantenidas con Chupete.

�� | “Es algo que esperaba hace mucho tiempo, tenía muchas ganas de estar aquí y estoy muy feliz de llegar acá.” @sebavegas6#ComentarioRayado ��#75AñosRayados ��⚪ pic.twitter.com/NI8Msnc721 — Rayados (desde ��) (@Rayados) July 21, 2020

Posicionando a Monterrey como uno de los clubes más importantes y destacados del continente, el ex hombre de Monarcas Morelia continuó: "Llego a uno de los equipos más grandes de Latinoamérica. Sé que las exigencias son grandes, pero voy a trabajar para hacer las cosas de muy buena manera".

En vistas al Clásico pronto a disputarse ante Tigres, Sebastián, exteriorizando que ya se encuentra al tanto de la intensidad con la que se vive el cruce ante Los Felinos, culminó: "Sé que es una rivalidad grande, que es un partido que paraliza a la ciudad y que tiene mucha historia. Lo mínimo que puedo dar es el 100% de mi entrega en partidos así. Me puedo comprometer con dar lo mejor para que esos Clásicos queden en triunfos de Rayados".

Lee También