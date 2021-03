Raúl Jiménez podría ir a los Juegos Olímpicos de Tokio con México

La selección de México se encuentra a pocas semanas de volver a jugar un partido amistoso, donde la gran sorpresa es que Raúl Jiménez estará junto a sus compañeros para continuar son su rehabilitación. El Lobo mexicano sufrió la fractura de cráneo a fines de noviembre del 2020 y todavía no tiene el aval para volver a las canchas.

Gerardo Martino entiende que Jiménez es uno de los jugadores más importantes del Tri y, tras recibir la habilitación del Wolverhampton para convocarlo, el Tata no dudó. No obstante, el entrenador de la selección también tiene poder para impedir algunas convocatorias, aunque en esta ocasión no lo hará.

La selección de México Sub-23 está disputando en torneo Preolímpico de Concacaf, con el objetivo de obtener sus pasajes a los Juegos Olímpicos de Tokio. Como es sabido, en la cita máxima se permiten tres jugadores mayores a 23 años y uno de los apuntados por Jaime Lozano podría ser Jiménez. Ante eso, Martino no se opone.

Raúl Jiménez podría jugar los Juegos Olímpicos de Tokio

“La evolución es constante, los médicos de Wolverhampton son bastante precavidos y no tenemos sus expectativas en cuanto a tiempos, ellos están conformes con la evolución, no sé si tenemos oportunidad de verlo en esta temporada y en función de eso evaluaremos si está para mitad de año”, comenzó opinando el entrenador argentino.

Gerardo Martino aclaró que todos os jugadores están a disposición para los Juegos Olímpicos: “Creo que en este mes de marzo y el inicio de abril serán fundamentales para saber definitivamente los tiempos que él tendría para entrar a un campo de juego. Olímpicos todos. Raúl si está se va a Olímpicos. No sé si va Raúl, ustedes me preguntaron por Raúl, Memo Ochoa… Si Jaime lo dispone, la prioridad es Olímpicos”.

