"Sería injusto": Rodolfo Cota en contra de que Cruz Azul sea campeón desde el escritorio

Las medidas de aislamiento debido a la pandemia por coronavirus han generado que las ligas deportivas alrededor del mundo hayan tenido que entrar en pausa momentánea, y muchos torneos ni siquiera han podido entregar una fecha tentativa sobre el eventual regreso a las canchas, por lo que el descenlace de los campeonatos está en el limbo, y la Liga MX no ha podido ser la excepción.

Muchos personajes del fútbol criollo han asegurado que Cruz Azul merece y debe ser el campeón del torneo de Clausura 2020, ya que al momento de detener la competencia se mantenía como superlíder de la tabla de posiciones y con la clasificación a la Liguilla prácticamente asegurada, pero no todos está de acuerdo con dicha noción.

“Sería injusto tanto para los que estamos en los primeros ocho lugares, así como para los que están a puntos de entrar a la liguilla, que les quiten esa posibilidad la verdad que no se me hace adecuado. Hay que ver la manera de que este torneo se concluya jugando y que el campeón salga en la cancha”, opinó Rodolfo Cota, portero del León.

"Si la van a terminar, pues que la terminen, pero sin darle el título a nadie, no quiero demeritar a nadie, pero si la Liga debe continuar, que para mí sería lo mejor, obviamente cuando todo esto pase, cuando las autoridades lo permitan, yo creo que seguiría el torneo y tratar de sacarlo adelante y que pueda haber un campeón de la forma más correcta, que es jugar y no de esa manera", opinó el guardameta, y agregó:

"Que se termine y van 10 fechas, y que te den un título de campeonato, pues en lo personal no me sabría a nada", y aseguró: "En lo personal no creo que lo hagan, y si lo hacen, pues si me darían un título así no sé, sentiría… No sé si sea la mejor decisión el terminar así la Liga y dar un título así", finalizó Cota.

