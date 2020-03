Sin filtro: Nicolás Sánchez despotricó contra AMLO por sus dichos sobre el coronavirus

Al término del día martes, México actualizó los datos del avance del coronavirus en el país. Al momento hay 405 casos positivos y 5 de ellos terminaron en fallecimientos.

Poco a poco, al situación comienza a preocupar a la población azteca. Sin embargo, hace algunas horas, Andrés Manuel López Obrador lanzó una frase que retumbó en el mundo entero.

"Vamos hacia adelante y no dejen de salir. Todavía estamos en la primera fase, yo les voy a decir cuando no salgan. Pero, si pueden hacerlo, y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, porque eso es fortalecer la economía", dijo AMLO.

Sus dichos fueron fuertemente criticados en las redes sociales, pero ahora se sumó un futbolista profesional de la Liga MX, que despotricó directamente contra el presidente.

"Es un inconsciente total. O está todo el mundo equivocado, o el equivocado es él. Acá los futbolistas estamos haciendo cuarentena total como en Argentina y en todo el mundo", aseguró Nicolás Sánchez, defensa central de Monterrey, en diálogo con Cielo Sports.

�� AHORA ��️ Al aire desde #México @NicoGabSanchez , jugador de @Rayados



"O está todo el mundo equivocado o el equivocado es el presidente. Los jugadores estamos haciendo cuarentena total, estoy con mi familia en casa hace una semana" pic.twitter.com/LCAFn1fRQr — Cielosports (@cielosports) March 24, 2020

Al jugador argentino no le gustó nada lo que dijo López Obrador y no le tuvo miedo a posibles represalias: "Estamos tomando conciencia, cosa que no hace el presidente de México. Es raro. Yo de política no tengo ni idea, pero por las medidas que se ven en el mundo entero, el mensaje es diferente al resto. No sé si tener miedo o lástima".

Lee También