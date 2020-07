Sin pelos en la lengua: José Luis Higuera destrozó a Tigres UANL por su conducta tras perder con Cruz Azul

En un completo partidazo, Cruz Azul venció de manera agónica a Tigres UANL en la primera semifinal de la Copa por México. El conjunto capitalino igualó el encuentro en una de las últimas jugadas y luego se impuso en los penales, con una actuación sobresaliente de Andrés Gudiño.

A pesar de ser un torneo amistoso con el simple fin de ultimar detalles de cara a lo que será una nueva temporada, el duelo entre los Felinos y La Máquina se vivió como una verdadera final. Mientras se realizó la tanda de penales, comenzaron los insultos entre los cuerpos técnicos de los clubes y rápidamente los jugadores se vieron involucrados.

José Luis Higuera, polémico contra siempre, apuntó contra Tigres (Getty Images)

La imagen del final fue la de Guido Pizarro, invitando en varias ocasiones a una pelea de puños al entrenador Cementero, Robert Dante Siboldi. José Luis Higuera, polémico directivo del futbol mexicano que hoy se encuentra liderando al Atlético Morelia, se expresó por Twitter y liquidó a los Universitarios.

Nunca han sabido perder!! https://t.co/4sfr8t5qP8 — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) July 16, 2020

Pienso diferente!! No hay que cuidarse por señalar situaciones reales. No saben perder, son imagen publica y de niños!! Se demuestra la garra en el campo no así. Como lideres debemos marcar pautas de comportamiento!! https://t.co/liIBXHTSlm — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) July 16, 2020

El exmandamás del Deportivo Guadalajara repitió en dos tuits que estos últimos no saben perder. "¡Pienso diferente! No hay que cuidarse por señalar situaciones reales. No saben perder, son imagen publica y de niños. Se demuestra la garra en el campo no así. Como lideres debemos marcar pautas de comportamiento", apuntó.

¿Por qué dijo esto? No está demás recordar la final del torneo Clausura 2017 que enfrentó a Tigres y al Rebaño Sagrado. José Luis Higuera todavía trabajaba en Chivas, que se llevó el título. Apenas finalizó el partido, algunos futbolistas de los Felinos quisieron pelear con los campeones del enfado que llevaban.

