Stefan Median reveló dónde se quiere retirar

Stefan Medina lleva muchos años jugando en el futbol mexicano. Luego de que se iniciar en Atlético Nacional de Medellín, donde logró jugar en Primera y coronarse en siete oportunidades, el joven logró hacer pie en la Liga MX. Allí, ha vestido las pieles de Rayados y de Pachuca, y en ambos clubes consiguió coronarse.

Actualmente, su presente lo tiene en el conjunto de Monterrey, con el que suma 181 partidos oficiales y 4 goles. Incluso, cuenta con una Copa MX, una Liga MX y una Concachampions. El colombiano, sin dudas, se ha ganado un lugar en el equipo que dirige Antonio Mohamed, quien lo considera importante en la defensa.

Medina, gritando un gol con Atlético Nacional.

A pesar de que lleva varios años jugando en México, el defensor tiene intenciones de retirarse en el equipo de sus amores: Atlético Nacional. Así lo manifestó en una charla que tuvo con Felipe Muñoz, a través de una transmisión en vivo por Instagram: "Yo quisiera retirarme en Atlético Nacional y disfrutar otra etapa en el club de mis amores, si se pudiera lograr la Copa Libertadores, sería algo muy especial. Hace poco hablé con Juan David Pérez, y no sabíamos que teníamos un amigo en común. Sin conocerlo, le dije que tenía que dejarme un espacio en el equipo, sería un gran sueño volver”.

“En Nacional yo vivía en una nube, no podía creer lo que sucedía. Mi familia estaba feliz, siempre iba al estadio y me imaginaba estar jugando, cuando logré esa ilusión fue algo increíble. En ese tiempo no era consciente de todo lo que me sucede y tenía que haber disfrutado más", agregó Medina.

Finalmente, Medina recordó el cariño que los aficionados del Verdolaga le demostraron antes de que emigrara a México: “Fue increíble esa despedida, la he visto apenas tres o cuatro veces porque me da nostalgia, se los he mostrado a mis hijas. Ese momento fue magnífico, el cariño y el apoyo de la gente era especial. Que mi trabajo haya inspirado a mucha gente fue maravilloso y me podía ir tranquilo”.







