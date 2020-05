¿Acelera su salida de Rayados? César Montes piensa en el futbol europeo

César Montes ha mostrado sus cualidades futbolisticas de sobra para consolidarse en el primer equipo de Rayados. Desde su debut en 2015, ha elevado su rendimiento hasta transformarse en un pieza elemental para la consideración de Antonio Mohamed.

El hombre de 23 años es consciente que ha logrado la suficiente experiencia en la Primera División del futbol mexicano y comienza a preparase para dar el salto a Europa en el corto plazo.

Montes y Henderson se disputan un balón en semifinales del Mundial de Clubes

"Yo me veo jugando en Europa, espero que se de pronto. Para eso trabajo día a día y espermos que no sigan pasando los años y no siga sin cumplir mi reto. Ahora más que nunca estoy más fuerte, trabajando para ir lo más pronto posible, porque es mi sueño y nadie me lo va a quitar de mi cabeza", comentó en una entrevista con ESPN (https://www.espn.com.mx/futbol/mexico/nota/_/id/6903320/rayados-cesar-montes-como-ganaron-final-apertura-2019-cambios-turco-mohamed).

En el último mercado de pases, el mexicano habría tenido acercamientos para jugar en el Viejo Continente. Un equipo belga y otro holándes habrían sido los que lo tuvieron planes de contratatarlo, aunque la propuesta nunca llegó a realizarse de manera oficial.

En sus cinco años en la máxima cateogría, Cachorro registra 11 goles en 179 partidos disputados y acumula tres títulos ganados con la playera del equipo regiomontano: una Liga MX, una Copa MX y una Concachampions.

