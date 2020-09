Tabla general de posiciones del Guard1anes tras los partidos del martes

En una noche maratónica que tuvo cinco partidos, se dio por finalizado el primer día de la novena jornada del Guard1anes 2020 de la Liga MX. La misma culminará de manera oficial este miércoles, pero después de lo ocurrido este martes ya se puede empezar a ver cómo quedará la tabla general de posiciones.

Teniendo en cuenta que Cruz Azul, León y Pumas UNAM no jugaban, América aprovechó la oportunidad de pasar a lo más alto de las colocaciones. Los dirigidos por Miguel Herrera dieron vuelta un 2-0 en contra y terminaron llevándose tres puntos más que importantes en su visita al Estadio Cuauhtémoc.

Con este resultado, las Águilas llegaron a 19 unidades y superaron a la Fiera en las ubicaciones. Pero cuidado, porque si los de Guanajuato vencen a Tigres UANL en el Nou Camp retomarán esa situación de privilegio. Además, tanto La Máquina como los Universitarios podrían igualar a los de Coapa.

¿Cómo sigue la fecha 9 del Guard1anes? Además del encuentro entre los conducidos por Ignacio Ambriz y Ricardo Ferretti, podremos disfrutar de Cruz Azul vs. Pachuca, Mazatlán vs. Tijuana y Santos Laguna vs. Pumas UNAM.

POS EQUIPO PJ PTS 1 AMÉRICA AMÉRICA 9 19 2 LEÓN LEÓN 8 17 3 PUMAS UNAM PUMAS 8 16 4 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 8 16 5 PACHUCA PACHUCA 8 14 6 MONTERREY MONTERREY 9 13 7 GUADALAJARA GUADALAJARA 9 12 8 TOLUCA TOLUCA 9 12 9 QUERÉTARO QUERÉTARO 9 11 10 TIGRES UANL TIGRES 8 10 11 PUEBLA PUEBLA 9 10 12 JUÁREZ JUÁREZ 9 10 13 TIJUANA TIJUANA 8 10 14 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 8 9 15 ATLAS ATLAS 9 9 16 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 9 8 17 NECAXA NECAXA 9 8 18 MAZATLÁN MAZATLÁN 8 6

