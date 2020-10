Tabla general tras la jornada 14 del Guard1anes 2020 de la Liga MX: posiciones y puntos

Terminó la jornada 14 del Guard1anes 2020 de la Liga MX y la tabla general de posiciones tuvo drásticos cambios. Es cierto, el único líder continúa siendo León, que con mucha autoridad volvió a sumar de a tres puntos, pero ahora un equipo fuerte de la Ciudad de México se quedó fuera de los primeros lugares.

Por la victoria 3-2 ante América en el Estadio Victoria de Aguascalientes, los conducidos por Ignacio Ambriz consiguieron su décimo triunfo en lo que va de la temporada y registraron 33 puntos. Eso les alcanzó para sacarles 6 de ventaja a Pumas UNAM, que hoy en día es su único escolta en las ubicaciones.

¿Qué pasó con las Águilas tras la derrota en la casa del Necaxa? Los dirigidos por Miguel Herrera cayeron varios casilleros. Ahora, con 25 unidades están quintos, y eso quiere decir que, a falta de tres fechas para finalizar la etapa regular, tendrían que disputar un repechaje para ingresar en la Fiesta Grande.

Si el Guard1anes 2020 terminara hoy, los primeros cuatro clasificados en las colocaciones estarían teniendo el boleto asegurado para disputar la Liguilla. Esos serían León, Pumas UNAM, Tigres UANL y Cruz Azul, pero paciencia porque todavía restan tres fines de semanas por delante y están todos parejos.

LAS LÁGRIMAS DE BENEDETTI��#LaFieraxFOX El colombiano sale desconsolado en el carrito de las desgracias con una lesión en la rodilla



León 1-2 América pic.twitter.com/12ekD4OGYQ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 20, 2020

¿Cómo se jugaría el repechaje al momento? América vs. Puebla, Monterrey vs. Necaxa, Chivas de Guadalajara vs. Toluca y Pachuca vs. Santos Laguna. Y cabe recordar que los ingresos a la Fiesta Grande se definirán a partido único y con localía en la cancha del club mejor ubicado.

POS EQUIPO PJ PTS 1 LEÓN LEÓN 14 33 2 PUMAS UNAM PUMAS 14 27 3 TIGRES UANL TIGRES 14 26 4 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 14 26 5 AMÉRICA AMÉRICA 14 25 6 MONTERREY MONTERREY 14 23 7 GUADALAJARA GUADALAJARA 14 22 8 PACHUCA PACHUCA 14 21 9 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 14 19 10 TOLUCA TOLUCA 14 17 11 NECAXA NECAXA 14 15 12 PUEBLA PUEBLA 14 14 13 JUÁREZ JUÁREZ 14 14 14 TIJUANA TIJUANA 14 14 15 ATLAS ATLAS 14 13 16 MAZATLÁN MAZATLÁN 14 13 17 QUERÉTARO QUERÉTARO 14 12 18 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 14 11

